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Espreso.tvОбществоРФ как оккупант отвечает за угрозы распространения коронавируса в Крыму, - представительство Украины в ООН

РФ как оккупант отвечает за угрозы распространения коронавируса в Крыму, - представительство Украины в ООН


фото: reuters
В постоянном представительстве Украины при ООН отметили, что ответственность за угрозу распространения коронавирусной инфекции в Крыму полностью лежит на России, которая аннексировала эту территорию

Об этом миссия сообщила в Twitter.

"Согласно IV Женевской конвенции Россия как государство-оккупант должна обеспечить достаточную гигиену и медицинскую помощь жителям Крыма. Россия должна информировать международное сообщество о мерах, принимаемых для борьбы с распространением COVID19 в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

  • Футбольные матчи чемпионата Крыма будут проводиться и в дальнейшем , несмотря на пандемию коронавируса в мире.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова отметила, что информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует .

 

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