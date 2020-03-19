РФ как оккупант отвечает за угрозы распространения коронавируса в Крыму, - представительство Украины в ООН
19 марта, 2020, 09:33
В постоянном представительстве Украины при ООН отметили, что ответственность за угрозу распространения коронавирусной инфекции в Крыму полностью лежит на России, которая аннексировала эту территорию
Об этом миссия сообщила в Twitter.
"Согласно IV Женевской конвенции Россия как государство-оккупант должна обеспечить достаточную гигиену и медицинскую помощь жителям Крыма. Россия должна информировать международное сообщество о мерах, принимаемых для борьбы с распространением COVID19 в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
- Футбольные матчи чемпионата Крыма будут проводиться и в дальнейшем , несмотря на пандемию коронавируса в мире.
- Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова отметила, что информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует .
Under IV Geneva Convention, Russia as an occupying power must ensure sufficient hygiene and medical care to the residents of #Crimea .- UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 18, 2020
Russia must keep the international community informed about the measures being undertaken to fight the spread of # COVID19 in the occupied Crimea pic.twitter.com/up7A0lnouF
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