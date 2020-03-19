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Espreso.tvОбщество"Жаль, что ваша команда дезинформирует вас": нардеп Шахов ответил Зеленскому на ложь о кнопкодавстве

"Жаль, что ваша команда дезинформирует вас": нардеп Шахов ответил Зеленскому на ложь о кнопкодавстве

Народный депутат Сергей Шахов, у которого обнаружили симптомы коронавируса, в ответ на упреки президента Владимира Зеленского в кнопкодавстве обвинил Офис президента во лжи и дилетантстве

Об этом Шахов написал в Facebook.

"В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги ВМЕСТО МЕНЯ НЕ голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР! " - написал Шахов.

Нардеп также отметил неточности дезинформации со стороны ОПГ в период, когда украинцы нуждаются в поддержке именно от органов власти.

"Очень жаль, что Ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует Вас в таких элементарных вопросах. Сегодня, в эти сложные времена, многие украинцы не могут вернуться домой, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, стоимость медицинских масок возросла в 10 раз, а Ваш Офис занимается поиском "сенсаций" среди депутатов. Но времена шоу закончились! РаботайТЕ " - написал Шахов.

  • Напомним, 18 марта в видеообращении президент Владимир Зеленский соврал, что нардеп Сергей Шахов 17 марта был зарегистрирован в зале Верховной Рады.
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