"Жаль, что ваша команда дезинформирует вас": нардеп Шахов ответил Зеленскому на ложь о кнопкодавстве

19 марта, 2020, 09:27

Народный депутат Сергей Шахов, у которого обнаружили симптомы коронавируса, в ответ на упреки президента Владимира Зеленского в кнопкодавстве обвинил Офис президента во лжи и дилетантстве

Об этом Шахов написал в Facebook.

"В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги ВМЕСТО МЕНЯ НЕ голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР! " - написал Шахов.

Нардеп также отметил неточности дезинформации со стороны ОПГ в период, когда украинцы нуждаются в поддержке именно от органов власти.

"Очень жаль, что Ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует Вас в таких элементарных вопросах. Сегодня, в эти сложные времена, многие украинцы не могут вернуться домой, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, стоимость медицинских масок возросла в 10 раз, а Ваш Офис занимается поиском "сенсаций" среди депутатов. Но времена шоу закончились! РаботайТЕ " - написал Шахов.