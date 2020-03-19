"Заразился в Украине - в этом не сомневаюсь": нардеп Шахов рассказал, что делал после приезда из-за границы

19 марта, 2020, 15:51

Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого в среду обнаружили Covid-19, рассказал о своих действиях после приезда из-за рубежа и инфицировании коронавирусом

Об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в Facеbook



"Хочу всем сообщить, что 3 дня, когда я был в Европе и Швейцарии, с 7 по 10 марта, не дают такой возможности. Или этот вирус может так мутировать за три дня? Сначала говорят, что 14 дней инкубационный период, а теперь за три дня все решилось. Конечно это не так. Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь ", - заявил Шахов.



Нардеп также рассказал о ходе событий после приезда из-за границы и как лечился в домашних условиях.



"По прилету из Европы я был дома один день. Потом уехал утром на эфир "Доброе утро, страна". Далее заехал в комитет где-то на минуту. Потом я заехал на совещание в парламенте, где были все главы фракций. К вечеру 12 числа у меня поднялась температура. Я хотел сильно пить, больше чем обычно, и поехал домой. Вызвал скорую помощь, как нормальный гражданин и придерживаясь закона попросил врачей взять тест на коронавирус. на что мне врачи ответили, что тестов в стране не существует и нет пока. Я начал использовать все возможные методы как меня лечила бабушка ", - сказал Шахов.



Шахов также сообщил, что когда вызвал врачей во второй раз его протестировали на коронавирус в государственной лаборатории.



"Вызвал врачей второй раз, на что они сказали, что есть государственная лаборатория, которая может взять тест на коронавирус. Я конечно согласился. И получил положительный результат", - сказал Шахов.