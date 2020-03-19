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Espreso.tvОбщество"Заразился в Украине - в этом не сомневаюсь": нардеп Шахов рассказал, что делал после приезда из-за границы

"Заразился в Украине - в этом не сомневаюсь": нардеп Шахов рассказал, что делал после приезда из-за границы

Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого в среду обнаружили Covid-19, рассказал о своих действиях после приезда из-за рубежа и инфицировании коронавирусом
Об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в Facеbook.

"Хочу всем сообщить, что 3 дня, когда я был в Европе и Швейцарии, с 7 по 10 марта, не дают такой возможности. Или этот вирус может так мутировать за три дня? Сначала говорят, что 14 дней инкубационный период, а теперь за три дня все решилось. Конечно это не так. Заразился я в Украине. Я даже в этом не сомневаюсь ", - заявил Шахов.

Нардеп также рассказал о ходе событий после приезда из-за границы и как лечился в домашних условиях.

"По прилету из Европы я был дома один день. Потом уехал утром на эфир "Доброе утро, страна". Далее заехал в комитет где-то на минуту. Потом я заехал на совещание в парламенте, где были все главы фракций. К вечеру 12 числа у меня поднялась температура. Я хотел сильно пить, больше чем обычно, и поехал домой. Вызвал скорую помощь, как нормальный гражданин и придерживаясь закона попросил врачей взять тест на коронавирус. на что мне врачи ответили, что тестов в стране не существует и нет пока. Я начал использовать все возможные методы как меня лечила бабушка ", - сказал Шахов.

Шахов также сообщил, что когда вызвал врачей во второй раз его протестировали на коронавирус в государственной лаборатории.

"Вызвал врачей второй раз, на что они сказали, что есть государственная лаборатория, которая может взять тест на коронавирус. Я конечно согласился. И получил положительный результат", - сказал Шахов.
 
  • Напомним, ранее народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения диагноза.
  • Позже МЗ подтвердило заражения нардепа.
  • 18 марта, в видеообращении президент Владимир Зеленский соврал, что нардеп Сергей Шахов 17 марта был зарегистрирован в зале Верховной Рады.
  • 19 марта на Киевщине подтвердили новое заражение коронавирусом.
  • Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована.
 
 
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