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Espreso.tvОбщество"Водолаз" переправлял маски в Румынию: мужчину задержали пограничники

"Водолаз" переправлял маски в Румынию: мужчину задержали пограничники


фото: Держприкордонслужба
29-летний житель города Рахов, которого вчера вечером задержали пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда, получил 10 суток ареста

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Во время патрулирования украинско-румынского участка границы, пролегающего по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который как раз выходил из воды. Проигнорировав законные требования наряда, злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали и задержали ловкача. Никаких документов человек при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски", - говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, а также составление админппротокола по ч.1 ст.204-1 и 185.10 КоАП задержанного доставили в пограничное подразделение. Материалы дела были направлены в суд. Раховский райсуд назначил 29-летнему жителю города Рахов административное наказание в виде 10 суток ареста.

 

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