"Улицы просто обезлюдели": журналист рассказал о ситуации с коронавирусом в Лондоне

19 марта, 2020, 16:48

Британская столица обезлюдела на фоне распространения пандемии коронавируса и усиления правительством карантина

Об этом рассказал журналист Радио Свобода Олесь Ковач в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", сообщает Еспресо.TV.

По словам Ковача, британская столица была поражена коронавирусом больше всех населенных пунктов Соединенного королевства. В Лондоне сейчас зафиксировано около тысячи подтвержденных случаев коронавируса.

Со вчерашнего дня объявлено, что речь идет о введении дальнейших значительноболее решительных шагов, чтобы замедлить распространение вируса. С сегодняшнего дня все школы в Англии уже закрыты. Дети находятся дома под присмотром родителей, которые тоже вынуждены быть дома.

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"На Трафальгарской площади вместо тысяч людей, которые постоянно фотографируют, кормят птиц, сейчас пусто. Так же говорится и об улицах. Улицы просто обезлюдели. Лондонское метро с основными пунктами своих пересадок продолжает работать по викендовому графику", - рассказал журналист.

Как отметил корреспондент, сегодня речь идет не только о закрытии станций, сегодня одна из линий лондонского метро также закрывается. Закрытием этой линии правительство хочет подчеркнуть, что у тех, кто работает в Сити, даже в таких важных финансовых учреждениях, офисах нет причин ездить на работу. Они должны работать из дома.

"Кое-кто начал паниковать и и начался панический шопинг, паническая закупка туалетной бумаги, яиц и пр. Но все это было доведено по-британски до какой-то организации", - сказал Ковач.