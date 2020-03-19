"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15. Экономика на карантине: последствия для Украины
Ведущий и гости программы обсудят экономические, социальные, эпидемиологические и политические последствия кризиса, вызванные пандемией коронавируса во всем мире.
Гости программы:
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016), лидер партии "Народный фронт"
Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
Владимир Кабаченко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
Инна Совсун, народный депутат, фракция "Голос"
Анатолий Урбанский, народный депутат, группа "За Будущее"
Владимир Прокопов, секретарь Киевского городского совета
Скайп-включения:
Михаил Радуцкий, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
Елена Шуляк, народный депутат, фракция "Слуга народа"
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