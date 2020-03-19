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Espreso.tvОбществоПриватБанк продлил срок действия карточек для выплат на 3 месяца из-за карантина

ПриватБанк продлил срок действия карточек для выплат на 3 месяца из-за карантина


фото: ekrd.com.ua
В связи с введением карантина государственный ПриватБанк принял решение о продлении срока действия зарплатных, социальных, пенсионных на 90 дней

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В случае, если срок действия карты клиента закончится на период карантина, то этот срок автоматически продлят на 3 месяца. Это делают для того, чтобы украинцы имели меньше оснований идти в банковские отделения.

"Срок действия всех карт для выплат и карточек для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем ", - уточняют в ПриватБанке.

В банке также рекомендуют своим клиентам осуществлять расчеты онлайн или по безналу, ограничив взаимодействие с наличными.

 
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