ПриватБанк продлил срок действия карточек для выплат на 3 месяца из-за карантина

19 марта, 2020, 14:17

В связи с введением карантина государственный ПриватБанк принял решение о продлении срока действия зарплатных, социальных, пенсионных на 90 дней

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В случае, если срок действия карты клиента закончится на период карантина, то этот срок автоматически продлят на 3 месяца. Это делают для того, чтобы украинцы имели меньше оснований идти в банковские отделения.

"Срок действия всех карт для выплат и карточек для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем ", - уточняют в ПриватБанке.

В банке также рекомендуют своим клиентам осуществлять расчеты онлайн или по безналу, ограничив взаимодействие с наличными.