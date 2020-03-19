Пришло время создавать правительство национального доверия, - Княжицкий

19 марта, 2020, 10:11

Сейчас нужно создавать правительство национального доверия и приглашать туда сильных и ответственных специалистов

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, сообщает "Прямой".

"То, что нужно сейчас. Я скажу, возможно, такую вещь, возможно, не готов к этому никто ... Но я абсолютно убежден, что сейчас нужно создавать правительство национального доверия и приглашать туда сильных и ответственных специалистов, независимо от политической принадлежности. Так, приглашать туда и тех, кто во власти Зеленского, и Порошенко, и Юлию Тимошенко ... То есть везде есть профессиональные люди. Арсения Яценюка. И формировать очень эффективное правительство, искать, где взять быстро деньги, как быстро закупить тесты и медицинское оборудование, как быстро пролечить людей ", - сказал Княжицкий.