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Espreso.tvОбществоПотерял сознание во время дебатов по коронавирусу: министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку

Потерял сознание во время дебатов по коронавирусу: министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку

Министр здравоохранения Нидерландов Брюно Браунс подал в отставку

Об этом сообщает NOS, передает Укринформ.

Браунс уходит с поста из-за переутомления. В последнее время он плохо себя чувствовал, а накануне потерял сознание во время дебатов в парламенте по коронавирусу, которые продолжались почти весь день, и упал с трибуны.

Отметим, в Нидерландах за сутки подтверждено 409 новых случаев коронавируса, 18 человек умерли. По состоянию на 19 марта 2020 года в целом по стране количество заболевших возросло до 2460. В реанимации находятся 210 пациентов.

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