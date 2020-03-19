Потерял сознание во время дебатов по коронавирусу: министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку
19 марта, 2020, 20:38
Министр здравоохранения Нидерландов Брюно Браунс подал в отставку
Об этом сообщает NOS, передает Укринформ.
Браунс уходит с поста из-за переутомления. В последнее время он плохо себя чувствовал, а накануне потерял сознание во время дебатов в парламенте по коронавирусу, которые продолжались почти весь день, и упал с трибуны.
Отметим, в Нидерландах за сутки подтверждено 409 новых случаев коронавируса, 18 человек умерли. По состоянию на 19 марта 2020 года в целом по стране количество заболевших возросло до 2460. В реанимации находятся 210 пациентов.
- Напомним, отвечая на вопрос, глава Минздрава Нидерландов Браунс свалился под трибуну.
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