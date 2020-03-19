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Espreso.tvСпортПопулярную футбольную видеоигру сделали бесплатной из-за коронавируса

Популярную футбольную видеоигру сделали бесплатной из-за коронавируса


фото: footballmanager.com
Разработчики Football Manager 2020 сделали футбольную стратегию бесплатной на неделю из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный twitter видеоигры.

Компания Sega, которая является разработчиком серии игр Football Manager, сделала футбольную стратегию бесплатной на неделю для тех, у кого "появилось больше свободного времени".

Бесплатный доступ к игре можно получить до вечера 25 марта во интернет-магазине компьютерных игр Steam.

Football Manager 2020 выпустили в ноябре 2019-го года, средняя оценка на Metacritic - 84 балла из 100.

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