Популярную футбольную видеоигру сделали бесплатной из-за коронавируса
19 марта, 2020, 13:55
Разработчики Football Manager 2020 сделали футбольную стратегию бесплатной на неделю из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает официальный twitter видеоигры.
Компания Sega, которая является разработчиком серии игр Football Manager, сделала футбольную стратегию бесплатной на неделю для тех, у кого "появилось больше свободного времени".
Бесплатный доступ к игре можно получить до вечера 25 марта во интернет-магазине компьютерных игр Steam.
Football Manager 2020 выпустили в ноябре 2019-го года, средняя оценка на Metacritic - 84 балла из 100.
March 18, 2020
- 14 ноября стало известно, что в новой версии Football Manager "Ювентус" будет представлен под названием "Зебры" .
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