Популярную футбольную видеоигру сделали бесплатной из-за коронавируса

19 марта, 2020, 13:55

Разработчики Football Manager 2020 сделали футбольную стратегию бесплатной на неделю из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный twitter видеоигры.

Компания Sega, которая является разработчиком серии игр Football Manager, сделала футбольную стратегию бесплатной на неделю для тех, у кого "появилось больше свободного времени".

Бесплатный доступ к игре можно получить до вечера 25 марта во интернет-магазине компьютерных игр Steam.

Football Manager 2020 выпустили в ноябре 2019-го года, средняя оценка на Metacritic - 84 балла из 100.