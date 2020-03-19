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Espreso.tvОбществоПольша автоматически продолжит рабочие визы и разрешения для работников из Украины, - план правительства

Польша автоматически продолжит рабочие визы и разрешения для работников из Украины, - план правительства


фото: focus.ua
Трудовые мигранты из Украины могут рассчитывать на автоматическое продление срока действия рабочих виз и разрешений на работу в связи с эпидемией коронавируса

Об этом говорится в антикризисном пакете для экономики Польши на сумму 212 млрд злотых (более 45 млрд евро), который представили президент Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ .

"Работникам из Украины автоматически будет продолжено визы и разрешения на работу", - говорится в одном из пунктов пакета экономической помощи.

В общем, антикризисный пакет в Польше будет состоять из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.

В частности, предпринимателям, которые в связи с эпидемией коронавируса иметь значительное снижение доходов, государство покроет 40% зарплат работникам до уровня средней зарплаты, остальные 40% должно покрыть работодатель. Кроме того, лица, работающие по договору поручения и договора подряда, смогут ожидать от государства помощи в размере 80% от прожиточного минимума. В случае продления срока закрытия детсадов и школ, родителям, оставаться дома с малолетними детьми (до 8-ми лет) будет предоставляться социальная помощь сроком до 14 дней.

В пакете поддержки бизнеса предусматриваются кредитные гарантии, микрозаймы, частичное восстановление работы в воскресенье предприятий торговли, а также временное приостановление социальных отчислений в бюджет.

Для поддержки системы здравоохранения будет выделено 7,5 млрд злотых (более 1,7 млрд евро) на обеспечение больниц и медицинских учреждений всем необходимым для противодействия коронавируса, а также модернизации всей медицинской системы страны.

В финансовом секторе правительство Польши планирует обеспечить безопасность банковских депозитов, нормального функционирования банков, системы банковских выплат, а Управление защиты прав конкуренции и потребителей бороться с необоснованным ростом цен.

Правительство выделит 30 млрд злотых (6,8 млрд евро) на усиление инвестиций в государственном секторе, в частности в строительство местных дорог, цифризации, модернизацию школ и энергетической инфраструктуры страны.

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