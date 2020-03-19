Полмиллиона украинцев могут потерять работу из-за пандемии, - экс-министр экономики

19 марта, 2020, 16:33

В связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса в Украине работу могут потерять 170-500 тысяч украинцев

Такие расчеты приводит бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В своих расчетах он ссылается на опыт Китая, где за месяц безработица выросла на 1%.

"В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать что 170 тысяч человек потеряют работу", - сообщил Милованов.

Впрочем цифры демонстрируют лишь официальную статистику и не учитывают около 20% украинцев, которые трудоустроены неофициально, замечает эксминистр.

По его словам, именно эта категория украинский наименее защищена от увольнений во времена экономического кризиса и карантина, особенно те украинцы, которые неофициально трудоустроены в сферах торговли, ремонта, питания, транспорта. Таких в Украине около 700 тысяч человек.

"Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек ", - пояснил Милованов.

Он добавил, что эта цифра может быть еще больше, если будут увольнять украинцев, которые работают и в других отраслях.