 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолмиллиона украинцев могут потерять работу из-за пандемии, - экс-министр экономики

Полмиллиона украинцев могут потерять работу из-за пандемии, - экс-министр экономики


фото: rbc.ua
В связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса в Украине работу могут потерять 170-500 тысяч украинцев

Такие расчеты приводит бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В своих расчетах он ссылается на опыт Китая, где за месяц безработица выросла на 1%.

"В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать что 170 тысяч человек потеряют работу", - сообщил Милованов.

Впрочем цифры демонстрируют лишь официальную статистику и не учитывают около 20% украинцев, которые трудоустроены неофициально, замечает эксминистр.

По его словам, именно эта категория украинский наименее защищена от увольнений во времена экономического кризиса и карантина, особенно те украинцы, которые неофициально трудоустроены в сферах торговли, ремонта, питания, транспорта. Таких в Украине около 700 тысяч человек.

"Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек ", - пояснил Милованов.

Он добавил, что эта цифра может быть еще больше, если будут увольнять украинцев, которые работают и в других отраслях.

  • Напомним, результатом пандемии коронавируса может стать потеря работы для 25 млн людей, если правительства не примут масштабных оперативных мероприятий, посчитали ранее в Международной организации труда.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать