Playboy прекращает выпуск печатной версии журнала

19 марта, 2020, 13:19

Весенний выпуск журнала Playboy 2020 станет последним

Об этом объявил глава компании Бен Кон, опубликовав статью на Medium .

Компания Playboy Enterprises прекратит выпускать печатную версию ежеквартального журнала Playboy. Весенний выпуск 2020 станет последним.

Кон рассказал, что печатная версия издания выходит уже более 66 лет. Он пояснил, что изменения продиктованы стремлением издательства поддерживать постоянный контакт со своими читателями, а не раз в квартал, когда выходит журнал.

Он пояснил, что об отказе от печати компании говорили давно. Решение приняли из-за кризиса в связи с распространением коронавируса.

"Мы перейдем к первой цифровой публикации всего нашего контента, включая Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и, конечно, наши Playmate. В 2021 году, наряду с нашими предложениями в сфере цифрового контента и выпусками новых потребительских товаров, мы представим свежие и инновационные печатные предложения в различных новых формах ", - говорится в открытом письме.

Журнале для мужчин Playboy издается с 1953 года.

Напомним, компания уже 2,5 года работает без основателя медиаимперии Хью Хефнера, что отошел из жизни в сентябре 2017 года.