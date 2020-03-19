Пересмотр бюджета, завершение переговоров с МВФ, помощь банков бизнесу, - Яценюк о задачах для украинской власти

19 марта, 2020, 21:38

Яценюк рассказал о шагах, которые власть должна сделать сейчас для преодоления экономического кризиса

Об этом бывший премерминистр Украины Арсений Яценюк заявил в эфире программы "ПолиткКлуб с Виталием Портниковым" в эфире Еспресо.TV.

Он рассказал о шагах, которые украинская власть должна сделать для преодоления экономического кризиса.

"Номер один задача. Это пересмотр бюджета. Дефицит бюджета в лучших оценках уже сейчас может быть 200 млрд грн. Мы еще не знаем, как будет до конца года. Надо уменьшать так называемые непрофильные расходы. Сейчас все расходы должны сконцентрироваться на медицине, армии, соцобеспечении", - сказал Яценюк

По его словам, второе - это внешняя помощь. Завершение переговоров с МВФ. Потому что без внешней помощи в Украине будет дефолт. А от дефолта выигрывают те, кто задолжал государству. А страдать от дефолта будут все граждане.

"Третье - это по банковской системе. Надо, чтобы Нацбанк, вся банковская система помогала бизнесу. Там, где значительные кредитные портфели, люди не смогут вернуть сегодня. Речь идет об отсрочке погашения валютных кредитов. А государству придется вливать деньги в государственные компании и давать кредиты малому и среднему бизнесу", - добавил Яценюк.