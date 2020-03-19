Осталась Беларусь чемпионат Турции остановили из-за коронавируса
19 марта, 2020, 18:14
Чемпионат Турции по футболу временно остановлен из-за пандемии коронавируса в мире
Об этом сообщает ua-footbal l со ссылкой на Fanatik.
Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу рассказал, что футбольный, волейбольный и баскетбольный национальные чемпионаты остановлены из-за эпидемии коронавируса в мире.
Турецкая Суперлига и чемпионат Беларуси до сегодняшнего дня оставались единственными лигами в Европе, которые продолжали проводить матчи, несмотря на пандемию коронавируса. На данный момент в чемпионате Турции лидирует "Трабзонспор" с 53 очками в активе, все команды сыграли по 26 матчей.
- 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
- Также УЕФА принял решение, что финалы еврокубков будут сыграны в конце июня.
- 19 марта стало известно, что убытки футбольных клубов пяти европейских топ-чемпионатов из-за пандемии коронавируса могут достичь 4 млрд евро
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