Осталась Беларусь чемпионат Турции остановили из-за коронавируса

19 марта, 2020, 18:14

Чемпионат Турции по футболу временно остановлен из-за пандемии коронавируса в мире

Об этом сообщает ua-footbal l со ссылкой на Fanatik.

Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу рассказал, что футбольный, волейбольный и баскетбольный национальные чемпионаты остановлены из-за эпидемии коронавируса в мире.

Турецкая Суперлига и чемпионат Беларуси до сегодняшнего дня оставались единственными лигами в Европе, которые продолжали проводить матчи, несмотря на пандемию коронавируса. На данный момент в чемпионате Турции лидирует "Трабзонспор" с 53 очками в активе, все команды сыграли по 26 матчей.