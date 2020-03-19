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Espreso.tvСпортОсталась Беларусь чемпионат Турции остановили из-за коронавируса

Осталась Беларусь чемпионат Турции остановили из-за коронавируса


фото: Getty Images
Чемпионат Турции по футболу временно остановлен из-за пандемии коронавируса в мире

Об этом сообщает ua-footbal l со ссылкой на Fanatik.

Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу рассказал, что футбольный, волейбольный и баскетбольный национальные чемпионаты остановлены из-за эпидемии коронавируса в мире.

Турецкая Суперлига и чемпионат Беларуси до сегодняшнего дня оставались единственными лигами в Европе, которые продолжали проводить матчи, несмотря на пандемию коронавируса. На данный момент в чемпионате Турции лидирует "Трабзонспор" с 53 очками в активе, все команды сыграли по 26 матчей.

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