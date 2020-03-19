Около 25 млн человек могут потерять работу из-за коронавируса, - Международная организация труда

19 марта, 2020, 09:38

Результатом пандемии коронавируса может стать потеря работы для 25 млн людей, если правительства не примут масштабных оперативных мероприятий

Об этом говорится в заявлении Международной организации труда.

"Экономический и трудовой кризис, спровоцированный пандемией Covid-19 может увеличить количество безработных в мире на 25 млн. Однако если мы увидим скоординированный ответ международного сообщества, как это было в условиях глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, то влияние нынешнего кризиса на безработицу может быть значительно меньше ", - считают в организации.

Там призвали к срочным, масштабных и скоординированным мерам по защите работников, поддержки рабочих мест и доходов, а также стимулирование экономики.