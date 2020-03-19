Обстрелы на Донбассе: ранен украинский военный

19 марта, 2020, 19:20

В четверг, 19 марта, в результате обстрелов боевиков на Донбассе получил ранение военнослужащий Объединенных сил

Об этом сообщает пресс служба ООС.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.