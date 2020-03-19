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Espreso.tvОбществоОбстрелы на Донбассе: ранен украинский военный

Обстрелы на Донбассе: ранен украинский военный

В четверг, 19 марта, в результате обстрелов боевиков на Донбассе получил ранение военнослужащий Объединенных сил

Об этом сообщает пресс служба ООС.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В течение дня вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

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