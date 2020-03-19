Нам нужна профессионализация правительства, - Княжицкий

19 марта, 2020, 22:38

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил, что Украине нужна профессионализация правительства

Об этом он рассказал в эфире "ПолитКлуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV.

"То, что нам нужно - это, очевидно, профессионализация правительства. Ради этой профессионализации я сторонник создания такого правительства национального доверия, потому что заниматься политическим перетягиванием каната и ожидать, что эта власть рухнет. Она рухнет, если она будет действовать, как действует, но есть большой шанс, что она рухнет со страной, с жизнями людей, с нашей перспективой. Конечно никто из нас, какую бы политическую силу мы не представляли, этого не хочет", - сказал Княжицкий.

Он отметил, что нужно сделать несколько важных вещей, часть из которых связана с эффективными действиями во время коронавируса. По его словам, на сегодня действия власти не являются эффективными.