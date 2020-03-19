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Espreso.tvОбществоНадо действовать, потому что сейчас многих парализовал страх, - Яценюк

Надо действовать, потому что сейчас многих парализовал страх, - Яценюк

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что сейчас многих людей в мире парализовал страх из-за эпидемиологической ситуации

Об этом он заявил в эфире программы "ПолитКлуб с Виталием Портниковым" в эфире Еспресо.TV .

"Первая шоковая волна - люди перестали выходить на работу, значительная часть людей. В первую очередь это будет удар по сектору обслуживания. Второе - объективно, что мировые внешние рынки начали падать - нет потребления. Третье - никто в мире не знает, что будет послезавтра. волшебных палочек не существует, как и волшебных рецептов. Надо действовать. Сейчас многих в мире парализовал страх, и Украину. Возможно, это логично, но это худшее, что может быть. Страх, который парализует волю к действиям, а если не знают, что делать и к этому добавляется страх - это представляет угрозу перед державой - существование государственности и защиты ее граждан ", - сказал Яценюк.

 

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