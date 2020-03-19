Нацбанк разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам

19 марта, 2020, 11:56

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания до всех работающих кредитов

Об этом говорится на сайте НБУ.

Как отмечается, ко всем кредитам, что на вечер 7 марта 2020 были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка.

"Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризаций и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении №97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными. Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановление работы отдельных компаний временно не работает ", - заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Кроме того, Екатерина Рожкова отметила, что в нынешних условиях чрезвычайно важным является борьба с вирусом паники. Поэтому банки не должны накладывать никаких ограничений на операции клиентов.

"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличными банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков ", - отметила она.

Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

Как сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, Национальный банк уменьшает регуляторную нагрузку на банки, отсрочив проведения стресс-тестирования, внедрения буферов капитала и отменив выездные проверки банков.