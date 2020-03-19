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Espreso.tvОбществоЛюбой кризис дает нам возможности, - Яценюк

Любой кризис дает нам возможности, - Яценюк


фото: Пресслужба Народного фронту
Кризисные ситуации в украинской экономике и обществе дают также возможности для изменений

Об этом бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в эфире программы "ПолитКлуб с Виталием Портниковым" в эфире Еспресо.TV .

Яценюк сказал, что кризисные ситуации в украинской экономике и обществе дают также возможности для изменений.

"Нельзя парализовывать самого себя. Сейчас сложно, мы еще не чувствуем как будет трудно. Мы с этим справимся. Любой кризис еще дает нам возможности. Если ты собран, если ты мобилизована, если ты знаешь что делать, то ты даже допустишь ошибку, но ты идешь вперед ", - сказал Яценюк.

По его словам, граждан надо успокаивать не только словами, а конкретными действиями. А в этом плане правительство шныряли пока не сделал конкретных предложений. Речь идет о предложениях, как стране прожить следующие шесть месяцев.

 

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