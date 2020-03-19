Киев за год поднялся на 22 позиции в рейтинге самых дорогих городов мира от The Economist

19 марта, 2020, 13:43

Украинская столица поднялась 22 позиции и оказалась на 86 месте в рейтинге городов мира по стоимости жизни от аналитиков The Economist

Рейтинг составляет Economist Intelligence Unit, аналитическое подразделение Economist Group.

Киев занял в рейтинге 86 место. По сравнению с предыдущим годом столица Украины поднялась на 22 позиции.

Аналитики объяснили это тем, что рекордный урожай зерна в Украине в 2019 году увеличил поступления от экспорта, что привело к укреплению украинской гривни по отношению к доллару США.

"Кроме того, цены в Киеве повышаются за счет роста спроса после ряда повышений минимальной заработной платы в последние годы и быстрого роста реальной заработной платы в целом, хотя и с очень низкой базы", - говорится в исследовании.

Заметно возросла также стоимость жизни в Стамбуле (поднялся на 24 позиции), Бостоне (+18), Москве (+16) и Бангкоке (15).

Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира в этом году разделили сразу три города: Париж, Гонконг и Сингапур.

В топ-10 также попали Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США) и Тель-Авив (Израиль).

В десятку самых дешевых для жизни городов мира вошли Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия), Нью-Дели (Индия).

Данные, учтены в рейтинге, собранные осенью прошлого года. Оценивалась стоимость жизни в 133 городах мира. Исследователи изучают цены в супермаркетах, магазинах средней ценовой категории и специализированных торговых точках с более высоким ценам. Для каждого города собираются данные о стоимости более 160 товаров и услуг.