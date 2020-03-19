Киев за год поднялся на 22 позиции в рейтинге самых дорогих городов мира от The Economist
Рейтинг составляет Economist Intelligence Unit, аналитическое подразделение Economist Group.
Киев занял в рейтинге 86 место. По сравнению с предыдущим годом столица Украины поднялась на 22 позиции.
Аналитики объяснили это тем, что рекордный урожай зерна в Украине в 2019 году увеличил поступления от экспорта, что привело к укреплению украинской гривни по отношению к доллару США.
"Кроме того, цены в Киеве повышаются за счет роста спроса после ряда повышений минимальной заработной платы в последние годы и быстрого роста реальной заработной платы в целом, хотя и с очень низкой базы", - говорится в исследовании.
Заметно возросла также стоимость жизни в Стамбуле (поднялся на 24 позиции), Бостоне (+18), Москве (+16) и Бангкоке (15).
Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира в этом году разделили сразу три города: Париж, Гонконг и Сингапур.
В топ-10 также попали Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США) и Тель-Авив (Израиль).
В десятку самых дешевых для жизни городов мира вошли Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия), Нью-Дели (Индия).
Данные, учтены в рейтинге, собранные осенью прошлого года. Оценивалась стоимость жизни в 133 городах мира. Исследователи изучают цены в супермаркетах, магазинах средней ценовой категории и специализированных торговых точках с более высоким ценам. Для каждого города собираются данные о стоимости более 160 товаров и услуг.
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