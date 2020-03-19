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Espreso.tvОбществоКуда в условиях мировой пандемии тратят более 4 млрд бюджета НАН, - Чечеринда

Куда в условиях мировой пандемии тратят более 4 млрд бюджета НАН, - Чечеринда


фото: NASofUkraine
Бюджет Национальной академии наук в 2019 году составил 4 млрд 160 млн грн. Важно понимать, на что тратят эти средства

Об этом в Facebook написал украинский журналист, ведущий Еспресо Егор Чечеринда.

"Интересно, как нынешние методы борьбы с COVID-19 оценивают светила украинской Академии Наук. Может, какую-то вакцину уже разрабатывают, или экспресс-тест собственный изобрели? Как-то я пропустил заявление президента НАН Бориса Евгеньевича Патона по этому поводу. Уверен, что на 102- м году жизни (дай Бог главе НАН крепкого здоровья и долголетия) Борис Евгеньевич взял этот вопрос под персональный контроль", - пишет журналист.

Он напоминает, что годовой бюджет Национальной академии наук в 2019 году составил 4 млрд 160 млн грн. Это равно $175 млн.

"Хотелось бы хоть в общих чертах понимать, куда в условиях мировой пандемии тратятся эти деньги", - резюмирует Чечеринда.

 

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