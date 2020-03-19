Коронавирус в Украине: в Минздрав поступило 260 сообщений о подозрении
19 марта, 2020, 10:46
В Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус
Об этом сообщили в Минздраве.
За прошедшие сутки, 18 марта, в ЦОЗ поступило 79 подозрений, из них два были положительными - в Киевской и Донецкой областях.
"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - отметили в Минздраве.
- В Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавируса, 2 из которых - летальные.
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