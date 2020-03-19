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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: в Минздрав поступило 260 сообщений о подозрении

Коронавирус в Украине: в Минздрав поступило 260 сообщений о подозрении


фото: reuters
В Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус

Об этом сообщили в Минздраве.

За прошедшие сутки, 18 марта, в ЦОЗ поступило 79 подозрений, из них два были положительными - в Киевской и Донецкой областях.

"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - отметили в Минздраве.

  • В Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавируса, 2 из которых - летальные.
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