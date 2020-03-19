Коронавирус в Украине: полиция выписала 32 админпротокола за нарушение правил карантина

19 марта, 2020, 14:39

В Украине за последние сутки составлено 32 административных протокола за нарушение правил карантина

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба МВД.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине привлечено более 15 тыс. полицейских.

Начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан. Также полицейские контролировать выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров Украины.

При этом он отметил, что полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: десятый Донецкой области, седьмой Киеве, шестой Херсонской, 3 - в Киевской, по второму Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях .