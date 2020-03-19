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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: полиция выписала 32 админпротокола за нарушение правил карантина

Коронавирус в Украине: полиция выписала 32 админпротокола за нарушение правил карантина

В Украине за последние сутки составлено 32 административных протокола за нарушение правил карантина

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба МВД.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине привлечено более 15 тыс. полицейских.

Начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан. Также полицейские контролировать выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров Украины.

При этом он отметил, что полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: десятый Донецкой области, седьмой Киеве, шестой Херсонской, 3 - в Киевской, по второму Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях .

  • В главном управлении Нацполиции в Черновицкой области открыли уголовное производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140 УК) за факт смерти от коронавирусной инфекции.
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