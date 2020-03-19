Коронавирус: в США заразились 2 конгрессмена

19 марта, 2020, 08:13

Двое конгрессменов США - от Республиканской и Демократической партий - подтвердили, что получили положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN .

"В субботу вечером у конгрессмена Диаза-Баларт развились симптомы, в том числе большой жар и головную боль. Только что ему сообщили, что он получил положительный результат теста с реакцией на COVID-19", - отметили в офисе конгрессмена в среду.

В свою очередь, сам законодатель, представляющий Республиканскую партию, заявил, что "чувствует себя намного лучше", но призвал общественность воспринимать вирус "очень серьезно".

Кроме того, вечером среды конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс объявил, что он также имеет диагноз заболевания новым коронавирусом.

"Сегодня я узнал о положительном тесте", - заявил законодатель.

Он подчеркнул, что работает из дома в своем штате Юта.