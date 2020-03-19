Коронавирус: в США заразились 2 конгрессмена
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN .
"В субботу вечером у конгрессмена Диаза-Баларт развились симптомы, в том числе большой жар и головную боль. Только что ему сообщили, что он получил положительный результат теста с реакцией на COVID-19", - отметили в офисе конгрессмена в среду.
В свою очередь, сам законодатель, представляющий Республиканскую партию, заявил, что "чувствует себя намного лучше", но призвал общественность воспринимать вирус "очень серьезно".
Кроме того, вечером среды конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс объявил, что он также имеет диагноз заболевания новым коронавирусом.
"Сегодня я узнал о положительном тесте", - заявил законодатель.
Он подчеркнул, что работает из дома в своем штате Юта.
- Студент из Калифорнии Эдвард Хаас на основе данных университета Джонса Хопкинса составил карту распространения коронавируса по разным странам мира.
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