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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в США заразились 2 конгрессмена

Коронавирус: в США заразились 2 конгрессмена

Двое конгрессменов США - от Республиканской и Демократической партий - подтвердили, что получили положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN .

"В субботу вечером у конгрессмена Диаза-Баларт развились симптомы, в том числе большой жар и головную боль. Только что ему сообщили, что он получил положительный результат теста с реакцией на COVID-19", - отметили в офисе конгрессмена в среду.

В свою очередь, сам законодатель, представляющий Республиканскую партию, заявил, что "чувствует себя намного лучше", но призвал общественность воспринимать вирус "очень серьезно".

Кроме того, вечером среды конгрессмен-демократ Бен Майкл МакАдамс объявил, что он также имеет диагноз заболевания новым коронавирусом.

"Сегодня я узнал о положительном тесте", - заявил законодатель.

Он подчеркнул, что работает из дома в своем штате Юта.

  • Студент из Калифорнии Эдвард Хаас на основе данных университета Джонса Хопкинса составил карту распространения коронавируса по разным странам мира.
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