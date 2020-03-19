Коронавирус: в России умер первый инфицированный
19 марта, 2020, 11:08
В России зафиксирована первая смерть пациента с Коронавирусная инфекцией
Об этом сообщила Радио Свобода .
По официальным данным, умер 79-летняя пациентка московской инфекционной больницы №2. Женщина была госпитализирована 13 марта.
Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавируса на фоне других сопутствующих тяжелых заболеваний у женщины.
У женщины был диабет и ишемическая болезнь сердца.
На сегодняшний день в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавируса, 87 из которых в столице Москве.
- По состоянию на четверг, 19 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 8810 человек, общее количество инфицированных достигло 218 815 человек.
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