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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в России умер первый инфицированный

Коронавирус: в России умер первый инфицированный


фото: reuters
В России зафиксирована первая смерть пациента с Коронавирусная инфекцией

Об этом сообщила Радио Свобода .

По официальным данным, умер 79-летняя пациентка московской инфекционной больницы №2. Женщина была госпитализирована 13 марта.

Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавируса на фоне других сопутствующих тяжелых заболеваний у женщины.

У женщины был диабет и ишемическая болезнь сердца.

На сегодняшний день в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавируса, 87 из которых в столице Москве.

  • По состоянию на четверг, 19 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 8810 человек, общее количество инфицированных достигло 218 815 человек.
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