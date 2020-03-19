Коронавирус: в России умер первый инфицированный

19 марта, 2020, 11:08

В России зафиксирована первая смерть пациента с Коронавирусная инфекцией

Об этом сообщила Радио Свобода .

По официальным данным, умер 79-летняя пациентка московской инфекционной больницы №2. Женщина была госпитализирована 13 марта.

Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавируса на фоне других сопутствующих тяжелых заболеваний у женщины.

У женщины был диабет и ишемическая болезнь сердца.

На сегодняшний день в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавируса, 87 из которых в столице Москве.