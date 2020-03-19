Коронавирус: в Китае за сутки не зафиксировали ни одного нового заражения
19 марта, 2020, 09:06
За сутки из больниц выписали 795 пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей.
В Китае, который стал центром распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не обнаружили ни одного нового случая заражения
Об этом сообщает AFP News .
За сутки из больниц выписали 795 пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей.
За пределами Хубэй, смертельных случаев с утра 18 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах, они были завезены из-за рубежа.
- По состоянию на четверг, 19 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 8810 человек, общее количество инфицированных достигло 218 815 человек.
#BREAKING China reports no new domestic # COVID19 cases for first time, but 34 imported pic.twitter.com/ZQNs2UTank- AFP news agency (@AFP) March 19, 2020
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