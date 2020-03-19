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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Китае за сутки не зафиксировали ни одного нового заражения

Коронавирус: в Китае за сутки не зафиксировали ни одного нового заражения


фото: reuters
В Китае, который стал центром распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не обнаружили ни одного нового случая заражения

Об этом сообщает AFP News .

За сутки из больниц выписали 795 пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей.

За пределами Хубэй, смертельных случаев с утра 18 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах, они были завезены из-за рубежа.

  • По состоянию на четверг, 19 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 8810 человек, общее количество инфицированных достигло 218 815 человек.

 

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