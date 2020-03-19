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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Киеве заработала неправительственная горячая линия по вопросам карантина

Коронавирус: в Киеве заработала неправительственная горячая линия по вопросам карантина


фото: ukrinform
В Киеве заработала неправительственная горячая линия для решения вопросов, связанных с карантином в городе

О начале работы горячей линии в видео-обращении сообщил председатель общественной организации "Центр защиты киевлян" Виталий Нестор.

"В условиях чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией и карантином, мы должны помогать друг другу. Именно поэтому мы запускаем неправительственную горячую линию на базе нашей общественной организации", - сообщил он.

По бесплатному номеру 0-800-30-20-19 киевлян просят сообщать о ситуациях, в которых карантинные меры не работают или если происходит нарушение их прав. Также просят информировать, если становится известно о социальных проблемах в связи с карантином и о людях, которые оказались в беде.

Нестор просит звонить людей, которые готовы стать волонтерами и помогать другим в случае ухудшения ситуации.

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