 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Казахстане полностью закроют Алматы и Нур-Султан

Коронавирус: в Казахстане полностью закроют Алматы и Нур-Султан

Власти Казахстана объявили о полном закрытии столицы страны Нур-Султан и крупнейшего города Алматы из-за эпидемии коронавируса

Как сообщает ktk.kz, алматинцям дали ровно 72 часа, чтобы вернуться в город. Столько же времени у приезжих, чтобы покинуть зону карантина.

С севера 22 марта в Алматы и Нур-Султана полностью прекращается воздушное и железнодорожное сообщение. Исключение сделают только для международных рейсов. Этих пассажиров возьмут, даже несмотря на введенный карантин.

Читайте также: "Эту войну нельзя выиграть иначе": в Албании запрещают почти весь транспорт и блокируют центральные трассы

По периметру Алматы в настоящее время продолжают устанавливать мобильные блокпосты. В целом полицейские определили 27 таких пунктов. И уже через несколько часов они начнут свою работу. А это значит, что попасть в город смогут только экстренные службы. Для всех остальных ввели жесткие ограничения на въезд и выезд.

Посты установили не только на основных въездах и выездах из города. Также охвачены проспекты и трассы, проходящие через Алматы. Одним словом, дороги заблокируют с запада на восток и с юга на север. В этих пунктах будут круглосуточно дежурить полицейские, военные и врачи. Для них установили специальные модули и необходимое оборудование.

Напомним, первые случаи коронавируса  в Казахстане были подтверждены 13 марта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать