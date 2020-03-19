Коронавирус: в Казахстане полностью закроют Алматы и Нур-Султан

19 марта, 2020, 12:15

Власти Казахстана объявили о полном закрытии столицы страны Нур-Султан и крупнейшего города Алматы из-за эпидемии коронавируса

Как сообщает ktk.kz, алматинцям дали ровно 72 часа, чтобы вернуться в город. Столько же времени у приезжих, чтобы покинуть зону карантина.

С севера 22 марта в Алматы и Нур-Султана полностью прекращается воздушное и железнодорожное сообщение. Исключение сделают только для международных рейсов. Этих пассажиров возьмут, даже несмотря на введенный карантин.

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По периметру Алматы в настоящее время продолжают устанавливать мобильные блокпосты. В целом полицейские определили 27 таких пунктов. И уже через несколько часов они начнут свою работу. А это значит, что попасть в город смогут только экстренные службы. Для всех остальных ввели жесткие ограничения на въезд и выезд.

Посты установили не только на основных въездах и выездах из города. Также охвачены проспекты и трассы, проходящие через Алматы. Одним словом, дороги заблокируют с запада на восток и с юга на север. В этих пунктах будут круглосуточно дежурить полицейские, военные и врачи. Для них установили специальные модули и необходимое оборудование.

Напомним, первые случаи коронавируса в Казахстане были подтверждены 13 марта.