Коронавирус: в Черногории задержали украинку за нарушение правил самоизоляции
19 марта, 2020, 15:15
Сотрудники Центра безопасности Будвы арестовали гражданку Украины за невыполнение правил самоизоляции
Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
"Женщину, 45 лет, обнаружили за пределами своего дома работники местной полиции, хотя она должна была 14 дней после приезда из Украины быть на домашнем карантине", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 287 Уголовного кодекса Черногории, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до одного года.
- Напомним, в Украине за последние сутки составлено 32 административных протокола за нарушение правил карантина.
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