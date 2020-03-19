Коронавирус: 830 украинцев прилетают из Египта, где находились на карантине в отелях, - МИД

19 марта, 2020, 15:39

Все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады, сегодня в течение дня вернутся домой

Об этом сообщил в Facebook оперативный штаб МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса .

"Сегодня на Родину вернутся все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады. 830 украинцев прибудут рейсами в Киев в течение сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что они пройдут необходимые контрольные процедуры в аэропортах.