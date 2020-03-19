 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: 830 украинцев прилетают из Египта, где находились на карантине в отелях, - МИД

Коронавирус: 830 украинцев прилетают из Египта, где находились на карантине в отелях, - МИД

Все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады, сегодня в течение дня вернутся домой

Об этом сообщил в Facebook оперативный штаб МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса .

"Сегодня на Родину вернутся все граждане Украины, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейха и Хургады. 830 украинцев прибудут рейсами в Киев в течение сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что они пройдут необходимые контрольные процедуры в аэропортах.

  • Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для эвакуации украинцев из Польши будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев.
  • Укрзализныця открыла продажу билетов на три спецпоезда из Польши, которые проведут рейсы по маршруту Перемышль-Киев 20 марта.
  • 900 граждан Украины эвакуируют специальным поездом из Чехии, где они оказались заблокированными из-за мер противодействия пандемии коронавируса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать