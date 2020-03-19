Клиентам пришлют письмо: Ryanair отменяет большинство рейсов с 24 марта

19 марта, 2020, 11:00

Ирландский лоукостер Ryanair планирует отменить большинство своих рейсов в течение от 18-24 марта

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Irish Times .

В течение 18-24 марта количество рейсов сократят более чем на 80%. Сохранить планируют "очень небольшое количество рейсов для сохранения жизненно важного сообщения, преимущественно между Британией и Ирландией".

"Все клиенты, которых коснется это решение, получат электронное письмо, в котором им предложат возможные варианты", - сообщили в компании.

В заявлении отмечают, что компания продолжит тесное сотрудничество с министерствами иностранных дел всех стран ЕС для организации возвращения на родину их граждан.

По словам исполнительного директора компании Майкла О'Лири, "Ryanair" может продержаться длительное время, даже если не будет осуществлять рейсы.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе ряд европейских стран полностью или частично закрыли авиасообщение для противодействия распространению коронавируса.