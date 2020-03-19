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Espreso.tvОбществоКарантин в Укроборонпроме: на 17 предприятиях ввели режим простоя

Карантин в Укроборонпроме: на 17 предприятиях ввели режим простоя


фото: focus.ua
На 60 предприятиях Концерна удалось сократить количество работающих, которые ежедневно выходят на работу, на 15 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

"17 предприятий ввели режим полного или частичного простоя. Это означает, что предприятия продолжают функционировать, но не производят продукцию и не осуществляют ремонтов", - объясняют там.

Кроме того, на 60 предприятиях Укроборонпрома сократили количество работников, которые ежедневно ходят на работу, на 15 тыс. Большинство работников отправили в отпуск, еще около 2 тыс. работают удаленно, из дома.

  • Напомним, Укравтодор продолжает дорожные работы несмотря на карантин. Замедление сезона дорожных работ пока не предвидится, даже несмотря на меры по предотвращению коронавируса.
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