Карантин: в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая за отказ перевозить более десяти пассажиров

19 марта, 2020, 16:29

В Николаеве пассажиры трамвая первого маршрута избили водителя за то, что он не хотел пропускать их, ссылаясь на ограничение количества людей в связи с карантином

Об этом сообщил директор КП "Николаевэлектротранс" Владимир Евтушенко, передает "Преступности.НЕТ".

По его словам, водителя несколько раз ударили и поцарапали.

"Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета министров, говорим: "Извините, но так должно быть", вызываем полицию и проводим эти вопросы", - рассказал Евтушенко.

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Он отметил, что разозлились в большей степени люди старшего возраста. При этом, ранее пассажирам объясняли, почему так происходит. В то же время, директор КП сообщил, что на предприятии собираются увеличить количество электротранспорта и сами маршруты. Кроме того, он заверил, что все водители оснащены защитными средствами, а салоны трамваев и троллейбусов дезинфицируются.