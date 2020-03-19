К системе BankID присоединился ПриватБанк
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook
"Есть очень хорошая новость - ПриватБанк подключился к системе BankID НБУ! Теперь клиенты ПриватБанка смогут получить удаленный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID НБУ", - говорится в сообщении.
Это уже третий банк, присоединившийся к системе в 2020 году. Кроме того, с начала этого года к системе BankID НБУ также присоединились Министерство цифровой трансформации, запустившее мобильное приложение ДИЯ, и еще три абонента-поставщика услуг.
Сейчас система насчитывает 33 участника - 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса.
На сегодня к системе BankID НБУ подключены такие 14 банков: Forward Bank, Южный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк, Альянс-банк, А-Банк, Альфа банк Украина и ПриватБанк.
Как сообщал Укринформ, Национальный банк начал реализацию проекту BankID в 2015 году. Сейчас НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между ее участниками. Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих предприятий - бесплатное.
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