К системе BankID присоединился ПриватБанк

19 марта, 2020, 17:08

К системе удаленной идентификации BankID Национального банка Украины присоединился ПриватБанк, который стал четырнадцатым в этой системе

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook

"Есть очень хорошая новость - ПриватБанк подключился к системе BankID НБУ! Теперь клиенты ПриватБанка смогут получить удаленный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID НБУ", - говорится в сообщении.

Это уже третий банк, присоединившийся к системе в 2020 году. Кроме того, с начала этого года к системе BankID НБУ также присоединились Министерство цифровой трансформации, запустившее мобильное приложение ДИЯ, и еще три абонента-поставщика услуг.

Сейчас система насчитывает 33 участника - 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса.

На сегодня к системе BankID НБУ подключены такие 14 банков: Forward Bank, Южный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк, Альянс-банк, А-Банк, Альфа банк Украина и ПриватБанк.

Как сообщал Укринформ, Национальный банк начал реализацию проекту BankID в 2015 году. Сейчас НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между ее участниками. Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих предприятий - бесплатное.