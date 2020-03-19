Гражданин РФ хотел устроиться на службу в спецподразделение Нацгвардии, - СБУ

19 марта, 2020, 17:59

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила и предупредила устройство гражданина России на службу в подразделение Национальной гвардии, которое привлекается к проведению операции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Оперативники спецслужбы установили, что уроженец города Славутич Киевской области, после получения в России среднего образования, проходил срочную службу в ВС РФ и участвовал в боевых действиях на территории Кавказа. В 2014 году мужчина прибыл в Киев, где проживают его родственники. В январе 2020 года он обратился в Нацгвардию Украины с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений, которое систематически выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил. При этом при подаче документов в украинскую силовую структуру человек заведомо не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ", - говорится в сообщении.

СБУ обнаружила личные контакты "кандидата" с представителями российских правоохранительных органов, в частности на временно-оккупированной территории Украины. Сейчас проверяется информация о причастности российского гражданина к сети военной разведки РФ.