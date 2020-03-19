Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
19 марта, 2020, 13:21
"Благотворительный Фонд Порошенко" оперативно откликнулся на обращение директора КП "Киевская городская клиническая больница скорой помощи" Александра Ткаченко и профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких
Первые два аппарата поступят в больницу сегодня. Об этом сообщила Киевская больница скорой помощи.
В сообщении врачей говорится, что заболевания людей коронавирусом часто сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Медики прогнозируют, что вероятность поступления больных COVID 19 в ближайшие дни крайне высока. В связи с этим лечебное учреждение обратился в Фонд Порошенко с просьбой о целевой благотворительной помощи, чтобы подготовить интенсивную терапию больных.
Фонд Порошенко сообщил, что также закупил комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры.
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