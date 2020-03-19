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Espreso.tvОбществоЭвакуация украинцев из-за границы: МАУ выполнит 10 рейсов

Эвакуация украинцев из-за границы: МАУ выполнит 10 рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 20 и 21 марта выполнит 10 рейсов, которыми украинцы смогут вернуться из-за границы

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"На нашем сайте появилась специальная страница "Возвращайся домой", на которой мы будем постоянно обновлять расписание специальных рейсов", - говорится в сообщении.

20.03.2020 будут выполняться такие рейсы: Амстердам - Киев; Брюссель - Киев; Дубай - Киев; Париж - Киев; Тель-Авив - Киев; Вена - Киев; Франкфурт - Киев; Ларнака - Киев.

21.03.2020 Лондон - Киев; Берлин - Киив.

"На каждом из направлений зафиксирована единую конечную стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также провоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной", - добавили в сообщении.

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