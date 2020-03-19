Экс-тренер сборной Украины назвал главную проблему Шевченко на Евро-2021

19 марта, 2020, 14:41

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что ветераны команды могут за год до Евро-2021 окончательно растерять форму

Об этом сообщает "Команда 1" .

По словам Йожефа Сабо, за следующий год ветераны сборной Украины - 30-летние Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка и 31-летний Марлос не станут младшими и могут окончательно регрессировать. В то же время, он уверен, что голкипер Андрей Пятов, которому 35, продолжит играть на должном уровне.

"За Пятова я не переживаю. Он по-прежнему номер один. Вратари на высоком уровне могут играть и до 40 лет. К сожалению, Марлос, как мне кажется, сейчас потерялся. Ярмоленко и без травм не мог похвастаться постоянной игровой практикой. Коноплянка провалился в "Шахтере". Это не тот Коноплянка, которого мы привыкли видеть ", - сказал Сабо.

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Также он назвал причины проблем с игровой практикой, которые возникали у Руслана Малиновского в итальянской "Аталанте" и Александра Зинченко в английском "Манчестер Сити".

"Я не знаю, почему тренер" Аталанты "дает Малиновскому так мало времени на поле, он - футболист высокого класса. А у Зинченко свадьба на носу, вот он и перестал часто попадать в состав" Манчестер Сити ". А если серьезно, то хочется верить, что к важнейшим стартам сборной Украины все наши исполнители подойдут в лучших кондициях, и мы сможем наслаждаться игрой и результатами команды Андрея Шевченко ", - надеется Сабо.

80-летний Йожеф Сабо был главным тренером сборной Украины в 1994 году, и 1996 - 1999 годах.