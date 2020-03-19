Двое лишних: в одесском трамвае охранники устроили ссору с 11-м и 12-м пассажиром
Об этом сообщает одесский журналист Михаил Штекель в Twitter.
"В одесский трамвай зашли два "лишних" человека. Их пытаются уговорить выйти. Звонили в полицию, ждут патруль. Рядом были частные охранники, они пытаются как-то уговорить вывести", - написал Штекель.
В одесский трамвай зашли две "лишние" человека. Их пытаются уговорить выйти. Звонили в полицию, ждут патруль. Рядом были частные охранники, они пытаются как-то уговорить вывести pic.twitter.com/YhbmA3ur9b- Michael Shtekel (@mishajedi) March 19, 2020
Журналист так описывает выполнение карантина в Одессе: "Без остановки проезжает один трамвай, а затем второй - квота на 10 пассажиров уже заполнена. Работники Горэлектротранса говорят, что они используют специальную схему - некоторые трамваи едут с конечной пустыми, чтобы собрать пассажиров на маршрутах".
Без остановки проезжает один трамвай, а затем второй - квота на 10 пассажиров уже заполнена. работники Горэлектротранс говорят, что они используют специальную схему - некоторые трамваи едут с конечной пустыми, чтобы собрать пассажиров на маршрутов pic.twitter.com/xKhfdScq3J- Michael Shtekel (@mishajedi) March 19, 2020
- Напомним, 18 марта в Одессе произошел транспортный коллапс из-за запрета маршруток . Троллейбусы, трамваи и автобусы ходили переполненными
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