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Espreso.tvОбществоДвое лишних: в одесском трамвае охранники устроили ссору с 11-м и 12-м пассажиром

Двое лишних: в одесском трамвае охранники устроили ссору с 11-м и 12-м пассажиром

Ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте из-за коронавируса привело к конфликту. В полупустом трамвае "лишние" пассажиры устроили конфликт

Об этом сообщает одесский журналист Михаил Штекель в Twitter.

"В одесский трамвай зашли два "лишних" человека. Их пытаются уговорить выйти. Звонили в полицию, ждут патруль. Рядом были частные охранники, они пытаются как-то уговорить вывести", - написал Штекель.

Журналист так описывает выполнение карантина в Одессе: "Без остановки проезжает один трамвай, а затем второй - квота на 10 пассажиров уже заполнена. Работники Горэлектротранса говорят, что они используют специальную схему - некоторые трамваи едут с конечной пустыми, чтобы собрать пассажиров на маршрутах".

  • Напомним, 18 марта в Одессе произошел транспортный коллапс из-за запрета маршруток . Троллейбусы, трамваи и автобусы ходили переполненными
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