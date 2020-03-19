Двое лишних: в одесском трамвае охранники устроили ссору с 11-м и 12-м пассажиром

19 марта, 2020, 15:28

Ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте из-за коронавируса привело к конфликту. В полупустом трамвае "лишние" пассажиры устроили конфликт

Об этом сообщает одесский журналист Михаил Штекель в Twitter.

"В одесский трамвай зашли два "лишних" человека. Их пытаются уговорить выйти. Звонили в полицию, ждут патруль. Рядом были частные охранники, они пытаются как-то уговорить вывести", - написал Штекель.

В одесский трамвай зашли две "лишние" человека. Их пытаются уговорить выйти. Звонили в полицию, ждут патруль. Рядом были частные охранники, они пытаются как-то уговорить вывести pic.twitter.com/YhbmA3ur9b - Michael Shtekel (@mishajedi) March 19, 2020

Журналист так описывает выполнение карантина в Одессе: "Без остановки проезжает один трамвай, а затем второй - квота на 10 пассажиров уже заполнена. Работники Горэлектротранса говорят, что они используют специальную схему - некоторые трамваи едут с конечной пустыми, чтобы собрать пассажиров на маршрутах".

Без остановки проезжает один трамвай, а затем второй - квота на 10 пассажиров уже заполнена. работники Горэлектротранс говорят, что они используют специальную схему - некоторые трамваи едут с конечной пустыми, чтобы собрать пассажиров на маршрутов pic.twitter.com/xKhfdScq3J - Michael Shtekel (@mishajedi) March 19, 2020