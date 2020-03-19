Доставка продуктов и лекарств: власти Киева будут помогать одиноким пенсионерам в условиях карантина, - Кличко
19 марта, 2020, 13:32
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как власти города будут помогать пожилым людям
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Мы понимаем, что категория людей 60+ - самая уязвимая перед коронавирусом. Именно поэтому мы организовали сейчас доставку продуктов и необходимых средств - это лекарства, средства гигиены для одиноких пенсионеров, чтобы максимально ограничить контакты с другими людьми", - сказал мэр.
Кличко сказал, что на сегодня 12 тыс. одиноких киевлян нуждаются в такой помощи.
"Все социальные работники проинструктированы по предотвращению распространения инфекции и соблюдения правил гигиены, когда они вивидують людей. Также хочу отметить, что в Киеве более 600 тыс.чел старше 60 лет", - подытожил столичный мэр.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власть будет развозить медиков и правоохранителей на работу и рассказал о готовности города в карантин и наличие медсредств.
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