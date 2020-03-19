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Espreso.tvОбществоДоставка продуктов и лекарств: власти Киева будут помогать одиноким пенсионерам в условиях карантина, - Кличко

Доставка продуктов и лекарств: власти Киева будут помогать одиноким пенсионерам в условиях карантина, - Кличко


фото: rubryka
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как власти города будут помогать пожилым людям

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Мы понимаем, что категория людей 60+ - самая уязвимая перед коронавирусом. Именно поэтому мы организовали сейчас доставку продуктов и необходимых средств - это лекарства, средства гигиены для одиноких пенсионеров, чтобы максимально ограничить контакты с другими людьми", - сказал мэр.

Кличко сказал, что на сегодня 12 тыс. одиноких киевлян нуждаются в такой помощи.

"Все социальные работники проинструктированы по предотвращению распространения инфекции и соблюдения правил гигиены, когда они вивидують людей. Также хочу отметить, что в Киеве более 600 тыс.чел старше 60 лет", - подытожил столичный мэр.

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