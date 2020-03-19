Денисова: в ОРДЛО нет тестов на COVID-19, у около 600 жителей - симптомы ОРВИ, в 91 - подозрения на пневмонию

19 марта, 2020, 08:47

На оккупированном Донбассе за неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, в 91 человека - подозрение на пневмонию, а тесты на коронавирус там отсутствуют

Об этом сообщила обмудсмен Людмила Денисова со ссылкой на местных правозащитников.

"Получила информацию от наших партнеров ОО" Восточной правозащитной группы "по количеству обращений граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в медучреждения. За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек ", - отметила она.

Уполномоченное добавила, что аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует.

"Так что на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии", - написалаа она.

Омбудсмен призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к ОРДЛО, помочь им с обеспечением тестами на COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.

Денисова также призвала украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью и при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением.