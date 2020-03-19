Бригады китайских медиков покидают Ухань

19 марта, 2020, 19:06

Бригады медиков со всего Китая покидают столицу провинции Хубэй. Китай преодолел эпидемию, начинают работу заводы

Об этом сообщает Международное радио Китая.

"Начиная со вторника, медбригады разъезжаются из Хубэя домой. Эпидемическая ситуация в регионе значительно улучшилась. Ухань покинула и группа медиков из Тяньцзиня - больше месяца они неустанно боролись с эпидемией. На прощание уханьцы кричали им с балконов: "До свидания, спасибо, ангелы в белых халатах!" - рассказывает государственное радио.

3 675 медработников, которые относятся к 41 медицинской бригаде со всего Китая, оказали помощь 14 временным госпиталям и семи специально отведенным больницам в городе Ухань.

Напомним, за время вспышки эпидемии коронавируса в Китае заразились 81 тыс. человек, из них 3 241 умер.