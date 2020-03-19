Apple представила новые iPad Pro, Macbook Air и мини-компьютер

19 марта, 2020, 12:27

Американская компания Apple представила новые планшеты iPad, а также ноутбук MacBook Air

Об этом компания сообщила у себя на сайте.

Новый iPad Pro получил тройной камеру с LiDAR-сенсором, который способен измерять расстояние до объекта. Датчик работает на расстоянии до 5 метров. Планшет оборудован процессором A12Z Bionic и пятью микрофонами.

Вместе с новым iPad Pro для заказа доступна клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и трекпадом. iPad Pro на 11 дюймов продаются от $ 799 (для него клавиатура с трекпадом обойдется в $ 299), Pad Pro на 12,9 дюймов - от 949 долларов (клавиатура с трекпадом - $ 349).

Новый MacBook Air получил снижен ценник, клавиатуру с механизмом "ножницы" SSD большего объема - от 256 ГБ до 2 ТБ. Корпус, дисплей и объем оперативной памяти остались прежними. Базовая конфигурация оценивается в $ 1000 - на $ 100 меньше цены предыдущей модели.

Mac mini получил только одну смену по сравнению с моделью 2018 - объем накопителя вырос вдвое. Базовая конфигурация за $ 799 оснащается SSD на 256 ГБ, топовая за $ 1099 - на 512 ГБ.