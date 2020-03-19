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Espreso.tvОбщество80% людей, которых поражает коронавирус, выходят из болезни без осложнений, - врач-вирусолог

80% людей, которых поражает коронавирус, выходят из болезни без осложнений, - врач-вирусолог

Доктор медицинских наук, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского Алла Мироненко заявила, что 80% людей, которых поражает коронавирус, выходят из болезни без осложнений

Об этом она рассказала в интервью "Укринформу".

"Возможно, (коронавирусом, - ред.) действительно переболеет много людей, но мы очень надеемся, что это будет не одновременно. А если это не одновременно, то это выдержим - я имею в виду и иммунную систему людей, и систему здравоохранения", - сказала она.

Ученый отметила, что 80% людей, которых поражает коронавирус, выходят из болезни без осложнений.
Она также отметила, что у тех людей, которые уже переболели коронавирусом, выработался против него иммунитет.

"Это же иммунная система с ним справилась, их же не химическими средствами лечили, поскольку действенные лекарства против этого возбудителя пока не успели разработать", - отметила доктор медицинских наук.

Мироненко также поддержала введение в Украине и других странах строгих ограничительных мер.

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