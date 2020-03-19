80% людей, которых поражает коронавирус, выходят из болезни без осложнений, - врач-вирусолог
19 марта, 2020, 15:58
Доктор медицинских наук, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского Алла Мироненко заявила, что 80% людей, которых поражает коронавирус, выходят из болезни без осложнений
Об этом она рассказала в интервью "Укринформу".
"Возможно, (коронавирусом, - ред.) действительно переболеет много людей, но мы очень надеемся, что это будет не одновременно. А если это не одновременно, то это выдержим - я имею в виду и иммунную систему людей, и систему здравоохранения", - сказала она.
Ученый отметила, что 80% людей, которых поражает коронавирус, выходят из болезни без осложнений.
Она также отметила, что у тех людей, которые уже переболели коронавирусом, выработался против него иммунитет.
"Это же иммунная система с ним справилась, их же не химическими средствами лечили, поскольку действенные лекарства против этого возбудителя пока не успели разработать", - отметила доктор медицинских наук.
Мироненко также поддержала введение в Украине и других странах строгих ограничительных мер.
- Напомним, в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-