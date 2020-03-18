Зеленский: Страшилки о 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Еспресо.TV.
"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки к нему. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь. В который раз призываю украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздраву, правительства, Верховной Рады и Офиса президента ", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Десять - в Черновицкой области, три в Киевской и один - в Житомирской. Два из случаев летальные.
- Напомним, нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей.
- Позже МЗ подтвердило , что он заразился.
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