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Espreso.tvОбществоЗеленский: Страшилки о 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь

Зеленский: Страшилки о 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь

Зеленский призвал украинцев доверять только официальным источникам информации

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Еспресо.TV.

"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки к нему. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь. В который раз призываю украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздраву, правительства, Верховной Рады и Офиса президента ", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Десять - в Черновицкой области, три в Киевской и один - в Житомирской. Два из случаев летальные.

 

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