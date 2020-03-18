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Espreso.tvОбществоЗеленский соврал, что Шахов был зарегистрирован на заседании Рады

Зеленский соврал, что Шахов был зарегистрирован на заседании Рады

Зеленский в видеообращении, обнародованном в соцсетях, сказал о ситуации с нардепом из группы "Доверие" Сергеем Шаховым. Президент солгал о регистрации карточки Шахова в ВР

Об этом передает Еспресо.TV.

"Не могу не сказать в отношении народного депутата Шахова. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Шахов изолирован. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили", - отметил президент.

Зеленский заявил, что Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады.

"Установлен полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - сказал Зеленский.

Однако данные регистрации депутатов на сайте ВР указывают, что Шахов отсутствовал 17 марта .

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