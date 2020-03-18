Зеленский соврал, что Шахов был зарегистрирован на заседании Рады
18 марта, 2020, 22:43
Зеленский в видеообращении, обнародованном в соцсетях, сказал о ситуации с нардепом из группы "Доверие" Сергеем Шаховым. Президент солгал о регистрации карточки Шахова в ВР
Об этом передает Еспресо.TV.
"Не могу не сказать в отношении народного депутата Шахова. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Шахов изолирован. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили", - отметил президент.
Зеленский заявил, что Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады.
"Установлен полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - сказал Зеленский.
Однако данные регистрации депутатов на сайте ВР указывают, что Шахов отсутствовал 17 марта .
- Напомним, нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей.
- Позже МЗ подтвердило , что Шахов заразился.
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