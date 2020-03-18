Забиты автобусы, закрыты учреждения, поезда только на прибытие. Что происходит на вокзале в Киеве из-за карантина

18 марта, 2020, 10:36

Ситуация на Железнодорожном вокзале Киева вполне спокойная

Об этом сообщил Еспресо.TV Илья Евлаш.

Он рассказал, что, сейчас ситуация на Железнодорожном вокзале очень спокойная.

"Люди, которые приезжают из других городов, по привычке идут к метро, однако двери на вход закрыты. Сейчас подавляющее количество людей, с которыми мы пообщались, просто растеряны, они не знают, что им делать, некоторые будут обращаться к родственникам, кто-то будет пытаться доехать на маршрутном такси", - сказал корресподент.

Он также добавил, что работают междугородние маршрутки, однако сам автовокзал закрыт.

"Сегодня здесь можно увидеть, не так, как было раньше, до 10 человек, а заходит и более, и по 20, и некоторые полностью заполнены. Все они идут в разные регионы", - сказал корресподент.

Он также сообщил о том, как работает сам вокзал и учреждения вокруг и внутри.

"Сегодня на вокзал прибывают поезда, только на прибытие, ни один из них не уезжает из Киева. Сейчас здесь закрыты мероприятия общественного питания и также заведения, где может находиться более 10 человек", - сообщил корресподент.