Забиты автобусы, закрыты учреждения, поезда только на прибытие. Что происходит на вокзале в Киеве из-за карантина
Об этом сообщил Еспресо.TV Илья Евлаш.
Он рассказал, что, сейчас ситуация на Железнодорожном вокзале очень спокойная.
"Люди, которые приезжают из других городов, по привычке идут к метро, однако двери на вход закрыты. Сейчас подавляющее количество людей, с которыми мы пообщались, просто растеряны, они не знают, что им делать, некоторые будут обращаться к родственникам, кто-то будет пытаться доехать на маршрутном такси", - сказал корресподент.
Он также добавил, что работают междугородние маршрутки, однако сам автовокзал закрыт.
"Сегодня здесь можно увидеть, не так, как было раньше, до 10 человек, а заходит и более, и по 20, и некоторые полностью заполнены. Все они идут в разные регионы", - сказал корресподент.
Он также сообщил о том, как работает сам вокзал и учреждения вокруг и внутри.
"Сегодня на вокзал прибывают поезда, только на прибытие, ни один из них не уезжает из Киева. Сейчас здесь закрыты мероприятия общественного питания и также заведения, где может находиться более 10 человек", - сообщил корресподент.
- В столице Украины, Киеве произошел коллапс транспорта из-за закрытия метрополитена, который закрыли в рамках карантина для предотвращения распространения коронавируса.
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