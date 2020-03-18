Власть срывает поставки экспресс-тестов на коронавирус, - Синютка

18 марта, 2020, 14:45

Нардеп от "ЕС" Олег Синютка послал запрос к главе правительства Денису Шмыгалю с просьбой разъяснить ситуацию и немедленно передать на Львов и область экспресс-системы

Об этом в Facebook пишет народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

"Кабмин еще в начале марта обещал провести закупку и доставку в регионы экспресс-систем на коронавирус. Каждый раз обещание завершается: завтра! Но на этой неделе закупка тест-систем приобрела еще и детективную историю. По имеющейся информации Правительство уже не передает централизованно тесты, а выделило средства на областной лабораторный центр для самостоятельной закупки. То есть фактически "похоронил" закупку в бюрократической волоките", - написал Синютка.

Он добавил, что "хотя еще 11 марта МЗ сообщил, что было закуплено более 19 тысяч упаковок быстрых тестов, которые позволят протестировать более 90 тыс. человек".

"Почему тесты до сих пор не переданы в регионы, во Львов? Вижу в таких действиях абсолютную безответственность власти в борьбе с пандемией. Отправил запрос к руководителю правительства с просьбой разъяснить ситуацию и немедленно передать на Львов и область экспресс-системы ", - сообщил народный депутат.